«Силу Сибири» заполнили газом

«Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Таким образом линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай», — приводит агентство текст сообщения.

МИД РФ назвал дату ввода газопровода «Сила Сибири» Подробнее

На начало декабря намечен следующий этап — газом заполнят трансграничный переход через реку Амур.

Магистральный газопровод «Сила Сибири» будет доставлять газ из Иркутского и Якутского регионов жителям Дальнего Востока России. Кроме того, начнутся поставки российского газа в Китай — так называемый восточный маршрут.

Протяженность нитки газопровода составит около трех тысяч километров.

Трасса «Силы Сибири» проходит по территории трех российских регионов: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. Его пропускная способность составит 38 миллиардов кубометров газа в год.