  • «Силу Сибири» заполнили газом

    29 октября 2019, 14:39

    Андрей Иванов

    Экспортный газопровод в Китай «Сила Сибири» заполнили голубым топливом. «Газпром» завершил все необходимые работы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на управление информации концерна.
    «Силу Сибири» заполнили газом

    «Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Таким образом линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай», — приводит агентство текст сообщения.

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    На начало декабря намечен следующий этап — газом заполнят трансграничный переход через реку Амур.

    Магистральный газопровод «Сила Сибири» будет доставлять газ из Иркутского и Якутского регионов жителям Дальнего Востока России. Кроме того, начнутся поставки российского газа в Китай — так называемый восточный маршрут.

    Протяженность нитки газопровода составит около трех тысяч километров.

    Трасса «Силы Сибири» проходит по территории трех российских регионов: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. Его пропускная способность составит 38 миллиардов кубометров газа в год.