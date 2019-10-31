Сибирские генетики нашли способ побороть депрессию

Особое внимание ученые уделяют серотониновой системе мозга как источнику появления угнетенного состояния. В ней находится огромное количество рецепторов, в которых недавно обнаружили еще один малоизученный экземпляр.

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«Доказана его роль в поддержании баланса серотониновой системы, а агонисты этого рецептора являются антидепрессантами», — рассказывает младший научный сотрудник ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» Александр Родный.

Депрессия появляется от работы рецептора 5-HT1А, который подавляет работу серотониновой системы, а новый седьмой рецептор как раз мешает ему это делать, что может помочь борьбе с депрессией.

Для проведения испытаний ученые создали молекулу с копией седьмого рецептора, которую вводили в мозг мышам. До этого в течение семи недель животных держали в условиях сокращенного светового дня, когда их 20 часов держали в темноте и четыре часа при свете. Нарушение ритмов вызвало депрессивно-подобное состояние.

После этого над мышами стали проводить тесты. В ходе «принудительного плавания» животное помещали в глубокую емкость с водой. Сначала мышь пыталась выбраться, но через некоторое время успокаивалась, чтобы сэкономить силы. Длительная неподвижность свидетельствовала о депрессивном состоянии.

«Тесты показали, что животные, у которых экспериментально была повышена экспрессия гена седьмого рецептора, демонстрировали снижение депрессивно-подобного поведения без изменения двигательной активности», — подытожил Александр Родный.