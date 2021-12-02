Шварценеггер появился в новогоднем трейлере игры World of Tanks

В Сеть выложили новогодний трейлер многопользовательской игры World of Tanks, в котором снялся знаменитый актер Арнольд Шварценеггер. Об этом написал «Ридус».

«С танками меня связывает давняя история: у меня есть M-47 Patton, на котором я проходил службу в австрийской армии, когда мне было 18. Так что мне знаком восторг, который испытываешь, управляя этими стальными зверями! Пользователи Reddit годами спрашивали, когда же ждать моего появления в World of Tanks? Кажется, их мечта сбылась», — поделился Шварценеггер.

По сюжету трейлера, Шварценеггер получает письмо 30-летней давности, которое отправил ему мальчик Джонни. Он очень хотел увидеть своего кумира, но его послание затерялось по пути. Однако письмо дошло до актера и он отправился на вертолете в город, где его поклонник живет вместе со своей семьей.