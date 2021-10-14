Автономных роботов-собак в США оснастили штурмовыми винтовками

Автономного четвероногого робота со скорострельной штурмовой винтовкой на спине представили компании Ghost Robotics и SWORD International. Разработку показали на съезде Ассоциации армии США в Вашингтоне.

Как сообщило издание The Verge, основой новой боевой системы выступает робособака Vision 60 компании Ghost Robotics, которая похожа на робота Spot от Boston Dynamics. В американской армии ее уже используют для регулярных операций: охраны баз и патрулирования опасных территорий вроде болот.

Однако пока еще свои задачи робособака выполняет без оружия на борту. Теперь же ее оснастили беспилотной винтовкой специального назначения калибром 6,5 миллиметров, к которой можно присоединить глушитель. Создателем оружия для робособаки является SWORD International.

Робот может стрелять на расстояние 1200 метров с очень высокой точностью, отмечает производитель винтовки. Этого удалось достичь благодаря четырем конечностям робособаки и мощной системе стабилизации. Любое движение каждой конечности робота просчитывается две тысячи раз в секунду, заметил генеральный директор Ghost Robotics, причем система управления способна полноценно работать при вышедших из строя датчиков и камер.

Робот может самостоятельно находить и распознавать потенциальные цели. Однако скорее всего, приказ открыть огонь из бортовой винтовки будут отдавать военнослужащие. Делать они это будут через планшет или даже гарнитуру виртуальной реальности. На сегодняшний день таким же образом солдаты управляют безоружной версией робособаки Vision 60.

Появление вооруженных роботов обостряет общественную дискуссию вокруг автономных боевых систем. Такую разработку не запрещают законы США, более того, глава Белого дома Джо Байден считает такой запрет опасным для национальной безопасности. Но некоторые ученые и правозащитники противостоят в этом вопросе политикам и военным. По их мнению, боевые роботы — это угроза базовым принципам человечности. Поэтому они выступают с призывами запретить их.