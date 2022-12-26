Технологии 26 декабря 2022, 13:47 Штрафы за утечку персональных данных в России могут дополнить уголовной ответственностью Депутат Хинштейн: закон об утечке персональных данных включит штрафы для должностных лиц freepik

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В закон об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных могут ввести наказание для должностных лиц и уголовную ответственность. Предложения Минцифры России не окончательные, законопроект сверстают в следующем году, заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Работа над законодательными инициативами идет полным ходом и процесс еще не завершен», — написал он.

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Депутат объяснил, что 23 декабря в Госдуме обсудили последние предложения Минцифры. Штрафы от 5 до 500 миллионов рублей — не окончательный вариант наказания. В России могут ввести штрафы для должностных лиц, уголовную ответственность и привязку наказания к масштабу утечки. Александр Хинштейн рассчитывает, что законопроект в окончательной редакции подготовят в январе.

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Источники газеты «Коммерсант» рассказали, что Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных. Максимальный штраф, на сумму 500 миллионов, наложат, если компания с начала действия закона допустила повторную утечку и попыталась скрыть ЧП. Если парламент одобрит эту идею, то закон вступит в силу в сентябре 2023 года.