Штаты создали замену истребителю F-22 Raptor

По данным издания, в зоне боевых действий истребитель обнаружить нельзя, поскольку он оснащен «антирадаром-невидимкой». Другое преимущество модели — снижение инфракрасной сигнатуры. Отмечается, что подобная разработка будет эффективной против российской Р-73, поражающей истребители при помощи инфракрасного наведения.