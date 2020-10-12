12 октября 2020, 12:18
Штаты создали замену истребителю F-22 Raptor
ВВС Соединенных Штатов создали за год новый истребитель, который должен заменить F-22 Raptor. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, в зоне боевых действий истребитель обнаружить нельзя, поскольку он оснащен «антирадаром-невидимкой». Другое преимущество модели — снижение инфракрасной сигнатуры. Отмечается, что подобная разработка будет эффективной против российской Р-73, поражающей истребители при помощи инфракрасного наведения.