Штаты решили исправить недостатки двигателя для F-35

По данным издания, речь идет о двигателе Pratt & Whitney F135. Инженеры намерены увеличить тягу турбины и повысить эффективность использования топлива. Таким образом, двигатель станет экономичнее и мощнее. В результате бомбардировщик F-35 станет по мощности таким же, как F-16 четвертого поколения, но будет при этом обладать совершенными датчиками, радаром и стелс-технологиями.