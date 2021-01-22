Штаты намерены разработать устройство для борьбы с малыми беспилотниками противника

Согласно описанию тендера, подрядчик создаст прототип дрона и обеспечит его поставку для испытания. Кроме того, он должен разработать технологические решения и предоставить необходимую документацию, оборудование и программное обеспечение. Уточняется, что бюджет проекта может достичь 490 миллионов долларов.