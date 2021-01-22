22 января 2021, 11:36
Штаты намерены разработать устройство для борьбы с малыми беспилотниками противника
Исследовательская лаборатория американских ВВС намерена разработать устройство, предназначенное для борьбы против малых беспилотников, которые используют противники США. Об этом сообщил RT.
Согласно описанию тендера, подрядчик создаст прототип дрона и обеспечит его поставку для испытания. Кроме того, он должен разработать технологические решения и предоставить необходимую документацию, оборудование и программное обеспечение. Уточняется, что бюджет проекта может достичь 490 миллионов долларов.