Шойгу отметил рост числа высокоточных ракет в России

Такое заявление министр сделал на открытии оперативно-мобилизационного сбора с руководящим составом вооруженных сил.

«Ускоренными темпами ведется оснащение высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. Количество его носителей с 2012 года увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — в 30 [раз]. Время подготовки полетных заданий сокращено с полутора месяцев до трех часов», — пояснил Шойгу.

Он подчеркнул, что в армию поступает военная техника, которую создали на основе цифровых технологий и искусственного интеллекта. По словам генерала, на боевом дежурстве применяют системы вооружения на новых физических принципах.

«В процессе боевой учебы личный состав активно осваивает роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты, применение которых в разы повышает боеспособность войск», — уточнил министр.

Шойгу обратил внимание на то, что за прошлый год число нового и модернизированного вооружения увеличилось на 6,5 единиц.