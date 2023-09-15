Технологии 15 сентября 2023, 19:43 Школьница из Ростова-на-Дону посетила запуск корабля «Союз МС-24» с Байконура Девочка из Ростова-на-Дону посетила запуск корабля «Союз МС-24» с Байконура РИА «Новости»

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За запуском в космос ракеты-носителя «Союз МС-24» смогла понаблюдать девятиклассница из Ростова-на-Дону Мария Андреева, создавшая с группой школьников спутник ArcCube-01. Об этом рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

Несколько дней назад школьница встретилась с президентом России Владимиром Путиным во время его визита на космодром Восточный. Глава государства пригласил изобретательницу посетить запуск космического корабля — теперь уже на Байконуре.

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«На космодроме Владимир Путин подарил Марии ключ управления пуском ракеты и пригласил посетить запуск корабля „Союз МС-24“, так исполняются мечты!» — написали в канале Роскосмоса.

Спутник, созданный учениками из Ростова-на-Дону, запустили в июне попутной нагрузкой с космодрома Восточный.

Ранее на космодроме прошли переговоры Владимира Путина с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.