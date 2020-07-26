Школьник построил вышку сотовой связи в глухом селе. В этом помогла мечта о славе

Мобильный интернет в селе очень плохой. А для проводного интернета нужно протянуть оптоволоконный кабель за почти миллион рублей.

«Для деревни из 60 дворов деньги нереальные. Тогда я начал искать решение», — рассказал девятиклассник.

Ученик попросил односельчан сделать из стальных прутьев антенну высотой около 10 метров. После он разместил на ее верхушке модем одного из мобильных операторов, а внизу установил роутер и маршрутизатор с проводами. В итоге роутер ловит интернет и передает сигнал по кабелю к трем домам. Теперь туда бегают школьники со всего села.

Конструкция обошлась Крысову в пять тысяч рублей.

Школьник отметил, что можно подключить еще больше строений, если маршрутизатор будет мощнее.

Построить вышку сотовой связи помогла мечта о карьере певца. Хороший интернет мальчику нужен для публикации в Сети своих песен и отправки видеороликов на онлайн-конкурсы.

Ученик признался, что жители некоторых других сел боятся излучения от подобных вышек. Зато его односельчане и власти поддерживают начинание. Теперь местные жители шутят, что Песцы превратились в «цифровое село».

Крысов уже подал документы в Барабинский музыкальный колледж. Сейчас юноша также мечтает создать новую антенну на другом конце деревни, чтобы обеспечить связью остальных детей и одиноких бабушек.