10 апреля 2020, 20:50
Школьник из Владивостока помог врачам следить за пациентами на карантине
Школьник из Владивостока сделал компьютерную программу для медиков, которая позволяет следить одновременно за большим количеством пациентов. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Разработка ученика 10-го класса Ивана Кобца значительно упростила работу врачей — теперь им не нужно обзванивать каждого больного.
«Идея создать такую программу пришла в пятницу, когда мама поделилась информацией о том, сколько людей, вернувшихся из-за границы, нужно ежедневно обзванивать и опрашивать специалистам», — рассказал молодой человек.