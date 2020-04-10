Школьник из Владивостока помог врачам следить за пациентами на карантине

Разработка ученика 10-го класса Ивана Кобца значительно упростила работу врачей — теперь им не нужно обзванивать каждого больного.

«Идея создать такую программу пришла в пятницу, когда мама поделилась информацией о том, сколько людей, вернувшихся из-за границы, нужно ежедневно обзванивать и опрашивать специалистам», — рассказал молодой человек.