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    15 января 2021, 00:24

    «Северный поток — 2» планируют достроить в июне. Госдеп предупредил компании о санкциях

    Кирилл Фролов

    Строительство газопровода «Северный поток — 2» планируют завершить в июне 2021 года. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники и график работ компании — оператора трубопровода Nord Stream 2.
    «Северный поток — 2» планируют достроить в июне. Госдеп предупредил компании о санкциях

    Баржа «Фортуна», а также суда «Балтийский исследователь» и «Мурман» начнут укладку труб в водах Дании 15 января. Согласно плану, работы должны завершиться к концу мая, после чего «Фортуна» будет укладывать трубы в германских территориальных водах. Эти работы планируют завершить в июне.

    Между тем, накануне еще одна европейская компания отказалась участвовать в проекте строительства «Северного потока — 2» под давлением США. Сотрудничество завершила датская консалтинговая инжиниринговая компания Rambøll.

    В Госдепартаменте США заявили, что предупредили компании о риске подвергнуться санкциям за участие в проекте «Северный поток — 2».

    «Мы можем подтвердить, что Госдепартамент обратился к компаниям, чтобы сообщить о принятии дополнительных санкций по закону об обеспечении энергетической безопасности Европы», — сообщили ТАСС в ведомстве.