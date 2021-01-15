Баржа «Фортуна», а также суда «Балтийский исследователь» и «Мурман» начнут укладку труб в водах Дании 15 января. Согласно плану, работы должны завершиться к концу мая, после чего «Фортуна» будет укладывать трубы в германских территориальных водах. Эти работы планируют завершить в июне.

Между тем, накануне еще одна европейская компания отказалась участвовать в проекте строительства «Северного потока — 2» под давлением США. Сотрудничество завершила датская консалтинговая инжиниринговая компания Rambøll.

В Госдепартаменте США заявили, что предупредили компании о риске подвергнуться санкциям за участие в проекте «Северный поток — 2».

«Мы можем подтвердить, что Госдепартамент обратился к компаниям, чтобы сообщить о принятии дополнительных санкций по закону об обеспечении энергетической безопасности Европы», — сообщили ТАСС в ведомстве.