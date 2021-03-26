Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится уже в 2021 году. Сейчас основная масса работ уже выполнена — готово более 90%. Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров «Газпрома», председатель российского координационного комитета форума «Петербургский диалог» Виктор Зубков.

Его слова процитировал ТАСС.

«Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось», — подчеркнул Зубков.

Он добавил, что сейчас газопровод достроен на 90–92%. По словам Зубкова, все контракты юридически заключены и с Украиной, и с другими компаниями. Сейчас главное — достроить газопровод и продолжить поставлять объемы газа, которые предусмотрены в контрактах.

Он также добавил, что газ продолжат поставлять через Украину, и предположил, что в результате контракты с Киевом будут пересмотрены.

«Нет, я думаю, что нет», — заявил он, отвечая на вопрос о пересмотре контрактов.

«Северный поток — 2» будет состоять из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. В 2019 году работы по строительству пришлось приостановить, потому что швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Строительство возобновили только в декабре 2020 года.