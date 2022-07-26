Севастополь принял образовательно-проектный интенсив «Архипелаг-2022»

Рынок российских стартапов насчитывает около 15 тысяч проектов, заявил начальник штаба «Архипелага» Андрей Силинг. Он рассказал, что за две недели работы образовательного-проектного интенсива в Севастополе отечественные стартаперы обменялись опытом с коллегами и теперь будут заниматься развитием технологического предпринимательства в университетах.

Севастополь принял масштабное событие — «Архипелаг-2022». Участники со всей России представили свои наработки и идеи на площадке в Крыму.

«У нас университетский прекрасный город с большим научным заделом, и мы, конечно, рассчитываем, что кроме своей важнейшей функции для обороны страны он, конечно, еще станет удобным, комфортным городом для реализации высокотехнологичны проектов», — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В рамках форума представили туристическую робототехнику, низкокалорийную муку и даже искусственный интеллект, способный управлять вузом или организацией. Директор компании «Метаника» в Пущине Вячеслав Лень представил проект по производству белка из метана.