Сети пятого поколения 5G на отечественном оборудовании могут появиться в российских городах-миллионниках через три года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Чернышенко, этим вопросом сейчас занимается корпорация «Ростех». Он также обратил внимание на работу по линии Минстроя касательно строительства новых многоквартирных домов. В них в обязательном порядке должно быть предусмотрено подключение к интернету, сообщило РИА «Новости».

Чернышенко обратил внимание, что в России есть территории, где плотность населения очень низкая и куда невозможно либо очень дорого дотянуть оптоволокно.

«Для этих территорий через три года в качестве новой инициативы будут запущены четыре космических аппарата обеспечения интернета на территории Арктики и Северного морского пути», — добавил он.

Согласно федеральному проекту «Информационная инфраструктура», внедрение сетей 5G в России должно начаться к 2022 году. К этому времени планируется начать коммерческое массовое покрытие сетями 5G городов-миллионников.

Оптимальным для покрытия сетями 5G считается «золотой» диапазон 3,4-3,8 ГГц. Пока в России его используют только силовые ведомства. По мнению операторов, без такого диапазона развитие 5G в России и массовое внедрение таких сетей оказывается под вопросом.