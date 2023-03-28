Технологии 28 марта 2023, 00:13 Сеть из следящих за перемещением объекта «умных» камер разработали в МФТИ Специалисты МФТИ разработали систему из сети «умных» камер следящих за движущимся объектом

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Систему автоматического наблюдения за передвижением человека при помощи множества камер создали специалисты МФТИ. Как рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории цифровых систем специального назначения вуза Андрей Леус, выстроенная сеть позволяет не просто следить за объектом, но и выстраивать весь его путь, благодаря передаче информации от одной камеры другой.

Сегодня алгоритмы способны только зафиксировать сам факт присутствия объекта при попадании в объектив камеры. Для продолжительного наблюдения нужен оператор, который станет следить за человеком или машиной. Выстроенная специалистами МФТИ система полностью автономна и не требует присутствия человека.

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Леус отметил, что камеры наблюдения, способные распознавать образы, каждый объект считают новым. Если человек или машина перейдет под другую камеру, то он станет для нее новым объектом, потому что связи между техническими средствами наблюдения нет.

Специалисты МФТ разработали алгоритм, связывающий камеры в единую сеть, когда информация об объекте переходит от одного средства наблюдения к другому.

«Представим, что по городу едет машина, но ее номер можно распознать только на одной камере. Наш алгоритм позволяет отождествить изображение автомобиля с видимым номером с изображением того же самого автомобиля на других камерах, где номера не видно», — пояснил Леус.

Новая разработка позволит включить в единую сеть также камеры, установленные на транспорте, что повысит точность собранных данных при наблюдении.