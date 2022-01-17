Сеть 5G протестируют в метро Москвы и еще двух российских городов

«Ростелеком» планирует проверить технологию связи пятого поколения (5G) в метрополитенах Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. Компания подала соответствующую заявку в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ). Об этом сообщила газета «Известия».

Как написало издание, оператор попросил ГКРЧ выделить для тестирования сети 5G диапазон частот 3,8-4,1 герца и 3,3-3,4 герца на наземных станциях метро Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а в подземных — 3,4-3,8 герца. Известно, что в Москве эксперимент должны провести на Кольцевой линии.

Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев сообщил, что тестирование оборудования в реальных условиях нужно для полноценной подготовки к строительству сетей 5G в РФ. По его словам, работы в метро не создадут помех наземным устройствам для радиоэлектронных средств. В Минцифры рассказали, что рассмотрят заявку на ближайшем заседании ГКРЧ.

Согласно отчету Глобальной ассоциации поставщиков мобильной связи (GSA), в 2021 году до 78 выросло количество стран, где функционирует по крайней мере одна сеть пятого поколения. Специалисты отметили, что 5G постепенно распространяется по всему миру. Уже 487 операторов из 145 стран либо запустили свои сети, либо планируют это сделать.