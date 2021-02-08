Сервисы «Яндекса» легли почти по всей России

На проблемы с работой сервисов компании пожаловались пользователи со всей России. Самые серьезные проблемы отметили жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Источник фото: Downdetector.

Больше всего людей столкнулись с трудностями при использовании сайта «Яндекса» — на это пожаловался 71%. Еще 21% пользователей сообщил, что заметил проблемы в работе «Яндекс.Почты». Сложности возникли и у сервиса «Яндекс.Деньги» — об этом сообщили 7%.