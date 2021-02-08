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    08 февраля 2021, 16:20

    Сервисы «Яндекса» легли почти по всей России

    Нина Петлинова

    Сервисы «Яндекса» «упали» сразу во многих городах России. Об этом сообщил сайт Downdetector.
    Сервисы «Яндекса» легли почти по всей России

    На проблемы с работой сервисов компании пожаловались пользователи со всей России. Самые серьезные проблемы отметили жители Москвы и Санкт-Петербурга.

    Сервисы «Яндекса» легли почти по всей России | Изображение 1
    Источник фото: Downdetector.

    Больше всего людей столкнулись с трудностями при использовании сайта «Яндекса» — на это пожаловался 71%. Еще 21% пользователей сообщил, что заметил проблемы в работе «Яндекс.Почты». Сложности возникли и у сервиса «Яндекс.Деньги» — об этом сообщили 7%.