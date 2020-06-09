Сервисы Google перестали работать в США и Европе

Массовые сбои в работе сервисов Google начались в районе 06:00 по Москве.

65% юзеров пожаловались на сбой в работе поисковой машины. 34% пользователей не смогли залогиниться в своих учетных записях Google.

65% жалоб на работу видеоплатформы YouTube — это сообщения о том, что невозможно запустить ролики. 5% оставивших комментарии на Downdetector не смогли авторизоваться в своих аккаунтах сервиса.

Люди отметили, что Google не работал ни на Windows, ни на MacOS. Юзеры перепробовали и разные браузеры — ничего не помогло.

Наибольшее количество жалоб поступило из Соединенных Штатов, Германии и Австрии. Были жалобы из других европейских стран и Бразилии. Сейчас сообщений о сбоях стало гораздо меньше. Проблемы с Google остались только у жителей Восточного побережья Соединенных Штатов.