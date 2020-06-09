    09 июня 2020, 09:02

    Сервисы Google перестали работать в США и Европе

    Андрей Иванов

    Масштабный сбой произошел в работе видеохостинга YouTube и поисковика Google. Об этом говорят данные портала Downdetector, который отслеживает работу сетевых ресурсов.
    Сервисы Google перестали работать в США и Европе

    Массовые сбои в работе сервисов Google начались в районе 06:00 по Москве.

    65% юзеров пожаловались на сбой в работе поисковой машины. 34% пользователей не смогли залогиниться в своих учетных записях Google.

    65% жалоб на работу видеоплатформы YouTube — это сообщения о том, что невозможно запустить ролики. 5% оставивших комментарии на Downdetector не смогли авторизоваться в своих аккаунтах сервиса.

    Люди отметили, что Google не работал ни на Windows, ни на MacOS. Юзеры перепробовали и разные браузеры — ничего не помогло.

    Наибольшее количество жалоб поступило из Соединенных Штатов, Германии и Австрии. Были жалобы из других европейских стран и Бразилии. Сейчас сообщений о сбоях стало гораздо меньше. Проблемы с Google остались только у жителей Восточного побережья Соединенных Штатов.