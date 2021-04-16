Сервисы Google дали сбой в США

Американские пользователи Google столкнулись с нестабильной работой поисковой системы. На эту проблему обратили внимание почти две трети тех, кто пользуется сервисом.

Отчет о неполадках опубликовал сайт Downdetector, который отслеживает функционирование популярных интернет-ресурсах. Перебои начались 16 апреля, около 17:00 по московскому времени.

Трудности с поиском информации испытали около 60% пользователей. Еще 39% пожаловались, что не могут войти в учетную запись.

Сервисы Google Classroom и Gmail в американском сегменте интернета тоже дали незначительный сбой. На работу сайта пожаловались порядка 49% пользователей, залогиниться не получилось у 40%, у 9% владельцев почты на Gmail плохо доходят письма.

На прошлой неделе нестабильно работали Instagram и Facebook. Чаще других на сбои жаловались пользователи из России, Белоруссии, Украины и ряда других европейских стран.