TikTok назвали «замаскированным под соцсеть сервисом-шпионом»

Во всем мире стремительно набирает популярность соцсеть TikTok, и это одна из причин, по которой платформа привлекает к себе внимание специалистов. Пользователь Reddit, назвавший себя программистом, провел исследование кода TikTok и пришел к выводу, что приложение собирает нетипичные для социальной сети данные.

Реддитор под ником Bangorlol опубликовал пост, в котором утверждает, что провел исследование кода TikTok с целью рассмотрения принципа его работы. Свой комментарий пользователь опубликовал еще в апреле 2020 года, но только через два месяца он вызвал пристальное внимание реддиторов. Сейчас пост удален, но информацию опубликовал портал Rozetked.

По данным Bangorlol, TikTok собирает данные об аппаратных параметрах (тип процессора, идентификаторы, размеры экрана, дисковое пространство и другое), о других установленных приложениях, причем и об удаленных после установки TikTok, о сети (IP-адрес, локальный IP, Mac-адрес, имя точки доступа Wi-Fi). Приложение узнает наличие прав суперпользователя, а в ряде случаев — получение геолокации через GPS раз в 30 секунд, пишет реддитор.

Автор «исследования» назвал популярное приложение «сервисом для сбора данных, замаскированный под соцсеть». Также Bangorlol выяснил, что TikTok долгое время не использовало защищенный протокол HTTPS для передачи данных. Это значит, что личная информация пользователя (такая как имя, адрес электронной почты, дата рождения) находились в свободном доступе.

Bangorlol рассказал, что провел подобное исследование и с другими популярными приложениями Facebook, Instagram, Twitter и Reddit. По его словам, ни одно из них не собирает такое количество информации, сколько TIkTok.