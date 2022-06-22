Сервисные центры предупредили о дефиците запчастей для iPhone в России

Запасных частей для iPhone, которые нужны для ремонта гаджетов, не хватает в России. Об этом предупредили авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple

В первую очередь наблюдается дефицит экранов и аккумуляторов, уточнили «Известия». Сегодня нет в наличии аккумуляторов на iPhone 12 Pro Max, отметили в «НБ Сервисе». При этом срок замены, с учетом доставки, может составить в среднем от трех до пяти рабочих дней. Раньше заменить аккумулятор можно было в день обращения. Как уточнил представитель компании, процесс стал сложнее из-за нарушений в логистики.

В сервисном центре Re: Store сообщили, что аккумуляторов в наличии нет. Для ремонта iPhone необходимо оставить гаджет и ждать пять-семь рабочих дней, но и этот срок неокончательный. Сейчас сервисные центры зачастую отказывают в ремонте, подтвердил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазина. Причина в отсутствии экранов на некоторые модели, а также других компонентов.

Обслужить iPhone сегодня весьма затруднительно, отметил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Компоненты на эти смартфоны, по его словам, действительно закончились и ждать замены детали приходится очень долго. По его прогнозам, проблема сохраниться в ближайшие два месяца.