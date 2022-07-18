Сервис Yandex Pay включили в способы оплаты на портале госуслуг

Количество способов оплаты счетов, штрафов и государственных пошлин на портале госуслуг увеличилось. Теперь для пользователей доступен сервис Yandex Pay. Как сообщила пресс-служба Минцифры, выбрать этот способ оплаты можно как на сайте, так и в мобильном приложении.

Сегодня на госуслугах пользователи могут оплатить автомобильные штрафы, задолженности от приставов, выставленные счета на услуги, долги по налогам, государственные пошлины.

При использовании сервиса Yandex Pay номер банковской карты вводить не нужно. Данные перейдут из аккаунта на «Яндексе» (Яндекс ID). Yandex Pay работает с картами «Мир», Visa и Mastercard любых банков, которые действуют в России.

Среди других способов оплаты пользователи госуслуг могут воспользоваться банковскими картами, счетом мобильного телефона операторов МТС, «Билайн», «МегаФон», Тele 2, Yota, «Тинькофф Мобайл» и «Ростелеком», электронным кошельком QIWI или ЭЛПЛАТ. Выбрать удобный способ оплаты можно в разделе «Платежи».

При оплате госпошлин на Госуслугах пользователи получают скидку 30%, а при оплате штрафов ГИБДД в течение 20 дней — скидку 50%.