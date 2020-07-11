Сервис Telegraph разблокировали в России

Сайт telegra.ph уже доступен у пользователей крупных операторов.

Все страницы с доменом Telegra.ph, которые блокировались в России по решению того или иного органа власти, сейчас исключены из реестра блокировок. Последние две подобные страницы пропали из черного списка 11 июля.

Telegraph — минималистичный редактор, сервис анонимной публикации статей, блог-платформа. Он используется Telegram. Сервис нужен для размещения длинных постов. Telegraph был заблокирован вместе с Telegram.

Домен telegra.ph создан в 2009 году. Блокировка сервиса в России началась в конце 2018 года, немного позднее Telegram.

До этого, с 15 июня, в стране разблокировали Telegram. Сейчас мессенджер работает в рамках действующего российского законодательства. В Кремле положительно оценили снятие ограничений. Развитие цифровой сферы стало для президента России Владимира Путина одним из самых приоритетных вопросов, сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

А вот в США захотели заблокировать китайское приложение TikTok. Госсекретарь США Майк Помпео предложил пользоваться этим приложением только тем, кто хочет отдать свои данные «в руки Коммунистической партии Китая».