Сервис Samsung Pay обвинили в незаконном использовании технологий

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. Как правообладателей патента на систему электронных платежей. Они обвинили корейскую компанию в краже технологий. Сегмент Samsung Pay на российском рынке составляет 17%.

Как стало известно газете «Коммерсант», суд фактически запретил работу корейского платежного сервиса в России и ввоз в страну устройств с этой системой. Ответчик может обжаловать это решение в течение 30 дней перед его вступлением в силу. Эксперты считают, что корейская компания скорее оспорит сам патент или попытается договориться с его правообладателями.

Ставший предметом спора патент был подан в России в декабре 2013 года. Суд решил, что в работе Samsung Pay действительно используются технологии патента «Сквин СА» и запретил их использовать.

«Никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент не планируется», — сообщили изданию в Samsung Electronics.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин предположил, что у Samsung есть три варианта действий. Компания вправе оспорить решение в вышестоящем суде, оспорить сам патент на предмет отсутствия в изобретении новизны или выкупить у истца лицензию.

Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов посоветовал Samsung оспаривать патент в Роспатенте. Он уверен, что шансы на признание патента истца качественным «не превышают 1%».

С 26 октября российские банки начнут подключение карт «Мир» к Google Pay. Для каждого участника точная дата будет индивидуальной.