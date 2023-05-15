15 мая 2023, 14:48
Сервис, предотвращающий утечки данных в мессенджерах, появился в России
Специалисты компании «Стахановец» разработали сервис, способный следить за потенциальными утечками персональных данных в трех мессенджерах — VK Teams, ICQ и eXpress. Об этом сообщила «Газета.Ru».
Если в переписке обнаруживаются «опасные слова», то система посылает службе безопасности уведомления о возможной опасности.
Реклама
«Комплекс фиксирует не только голосовые и текстовые переговоры, но и пересылку файлов, которые могут составлять корпоративную тайну», — говорится в сообщении компании.
Мессенджеры
Реклама
Реклама