Технологии 15 мая 2023, 14:48 Сервис, предотвращающий утечки данных в мессенджерах, появился в России

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Специалисты компании «Стахановец» разработали сервис, способный следить за потенциальными утечками персональных данных в трех мессенджерах — VK Teams, ICQ и eXpress. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Если в переписке обнаруживаются «опасные слова», то система посылает службе безопасности уведомления о возможной опасности.

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«Комплекс фиксирует не только голосовые и текстовые переговоры, но и пересылку файлов, которые могут составлять корпоративную тайну», — говорится в сообщении компании.