Сервис по выдаче цифровых пропусков удалили с сайта Госуслуг

В ведомстве пояснили, что страница оставалась на сайте госуслуг пока шел прием результатов выполнения государственного контракта по работе цифровых сервисов для граждан, действующих во время пандемии.

«Необходимо было продемонстрировать работоспособность формы на портале. После завершения приемки форма стала неактивной и перестала быть доступна пользователям», — пояснили в ведомстве.

Там особо подчеркнули, что все личные данные россиян, которые они вносили для получения цифровых пропусков удалили без возможности восстановления в соответствии с законом.

В связи с распространением коронавиурсной инфекции власти регионов ввели режим обязательной самоизоляции для граждан. Для необходимых поездок можно было оформить цифровые пропуска. Они действовали в Москве, Московской области, Забайкальском и Красноярском краях, Тульской области и Приморье. На сегодняшний день цифровые пропуска отменили во всех регионах. Одним из последних был Забайкальский край.