Сервис по отслеживанию машин скорой помощи запустили в Петербурге

В Санкт-Петербурге запустили сервис по отслеживанию машин скорой помощи. Отследить карету можно будет с помощью смартфонов. Об этом сообщил ОТР.

За основу для разработки сервиса были взяты приложения для отслеживания такси. После заявления пользователю на смартфон будет приходить SMS-уведомление со ссылкой на интерактивную карту. Данные будут обновляться один раз в минуту. На месте прибытия бригаду можно будет отследить на протяжении еще десяти минут. На данный момент сервис находится в режиме тестирования.