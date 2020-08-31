31 августа 2020, 14:17
Сервис мгновенной доставки товаров появится у AliExpress
AliExpress запустит сервис под названием «Есть!», который будет доставлять товары за 15-30 минут. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Через приложение можно будет заказать товары первой необходимости и продукты. Сервис будет работать по тому же принципу, что и доставка «Самокат», более того, проекты станут партнерами. Предполагается, что благодаря этому, расширится список городов, в которых будут осуществлять доставку.