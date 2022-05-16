Сервис для медицинских онлайн-консультаций создадут в России

Новый цифровой сервис для медицинских онлайн-консультаций и заказа лекарств появится в России. Телемедицинскую платформу создадут АО «ГЛОНАСС» и «Полимед».

«Разработка платформы предусмотрена соглашением, подписанным руководством АО „ГЛОНАСС“ и медицинской компании „Полимед“. При создании „ГЛОНАСС Забота“ будут использованы исключительно российские технологические решения и отечественное программное обеспечение», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы АО «ГЛОНАСС».

Новая цифровая платформа позволит в пять раз увеличить количество лабораторных исследований. Жителям всех регионов страны станет доступно до 2,5 тысячи видов таких исследований. Пользователи сервиса смогут использовать полученные результаты при приеме в любой поликлинике.

Защищенные каналы передачи данных обеспечат юридическую значимость информации. С помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС» результаты анализов попадут в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Использование сервиса даст возможность получить онлайн-консультацию врача, а также заказать необходимые лекарства.