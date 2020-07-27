Сервис безналичных чаевых появился в России

Компания Mastercard запустила в России новый безналичный сервис: теперь пользователи смогут оставлять чаевые напрямую на карту официанта.

«В основе безналичных чаевых — специальная умная платформа Mastercard Transfer HUB, на которой в России уже реализован ряд проектов денежных переводов», — сообщили представили Mastercard. Их слова приводит РИА «Новости».

Чтобы оставить чаевые, пользователь должен смартфоном считать личные NFC-метку или QR-код сотрудника ресторана или доставки. Затем нужно на странице сервиса оставить комментарий, оценить обслуживание и перевести чаевые. Для оплаты подойдет любая банковская карта, а также мобильные кошельки Apple Pay и Google Pay.

Приложение для виртуальных чаевых скачивать не нужно, достаточно работающего браузера.

В программе могут зарегистрироваться не только официанты, но также повара, менеджеры и другие сотрудники сферы обслуживания. Им достаточно один раз создать учетную запись в Etiquette и пользоваться ей даже при смене работы. Деньги пользователей будут зачисляться на карту официантов практически моментально. Кроме того, отмечается, что карта может быть выпущена любым российским банком.