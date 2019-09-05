Серийное производство вертолета Ка-62 начнется в РФ до конца года
На полях Восточного экономического форума гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заверил, что до конца этого года в стране стартует серийное производство многоцелевого вертолета Ка-62. Специалиста процитировал сайт телеканала «Звезда».
Богинский обратил внимание на то, что Ка-62 востребован не только во многих регионах России, но и за границей. В связи с этим он выразил уверенность, что при поддержке корпорации ВЭБ.РФ вертолет найдет своего первого эксплуатанта.
По данным издания, разработкой Ка-62 занималось ОАО «Камов». Полноразмерный макет этой машины представили на авиасалоне МАКС-1995. Затем разработку вертолета приостановили. Ее возобновили уже после 2010 года. Первые полноценные испытания Ка-62 провели весной 2017 года.