Серийное производство вертолета Ка-62 начнется в РФ до конца года

Богинский обратил внимание на то, что Ка-62 востребован не только во многих регионах России, но и за границей. В связи с этим он выразил уверенность, что при поддержке корпорации ВЭБ.РФ вертолет найдет своего первого эксплуатанта.

По данным издания, разработкой Ка-62 занималось ОАО «Камов». Полноразмерный макет этой машины представили на авиасалоне МАКС-1995. Затем разработку вертолета приостановили. Ее возобновили уже после 2010 года. Первые полноценные испытания Ка-62 провели весной 2017 года.