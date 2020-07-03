Серийное производство экзороботов запустят в Курске

Это совместный проект Юго-Западного государственного университета и компании «Норникель».

Экзоскелеты облегчат работу человека и сделают его труд более безопасным. На сегодняшний день эти устройства востребованы на работах на горных предприятиях, а также при повышенных нагрузках, влажности и низких температурах.

Детали и узлы механизмов сходят с конвейера на нескольких производственных площадках местных оборонных предприятий. Также они выпускаются в Юго-Западном государственном университете, сотрудники которого курируют работу.

В месяц специалисты собирают около 10 комплектов, отметила «Парламентская газета».

С 2012 года специалисты вуза работают над созданием экзоскелетов различной направленности — от медицинской до производственной. В ближайшее время промышленный экзоскелет доработают, тогда он поступит в серийное производство.