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    03 июля 2020, 19:40

    Серийное производство экзороботов запустят в Курске

    Алена Макаренко

    Серийное производство новых образцов промышленных экзоскелетов вскоре запустят в Курске. Об этом сообщил телеканал ОТР.

    Это совместный проект Юго-Западного государственного университета и компании «Норникель».

    Экзоскелеты облегчат работу человека и сделают его труд более безопасным. На сегодняшний день эти устройства востребованы на работах на горных предприятиях, а также при повышенных нагрузках, влажности и низких температурах.

    Детали и узлы механизмов сходят с конвейера на нескольких производственных площадках местных оборонных предприятий. Также они выпускаются в Юго-Западном государственном университете, сотрудники которого курируют работу.

    В месяц специалисты собирают около 10 комплектов, отметила «Парламентская газета».

    С 2012 года специалисты вуза работают над созданием экзоскелетов различной направленности — от медицинской до производственной. В ближайшее время промышленный экзоскелет доработают, тогда он поступит в серийное производство.