Серийное производство беспилотного КамАЗа запустят в следующем году

Испытания беспилотного КамАЗа «Одиссей» в Набережных Челнах близятся к завершению. Об этом сообщил ОТР.

Автомобиль сможет работать на опасных участках угольных карьеров в Кузбассе, в Арктике и в разных северных регионах. Он сможет доставлять продукты в труднодоступные места, вывозить с карьеров уголь и работать на местах катастроф. Серийное производство беспилотного КамАЗа планируют запустить уже в 2022 году.