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    22 декабря 2020, 11:54

    Серьезную ошибку обнаружили в обновлении Windows 10

    Полина Петрова

    Серьезную ошибку выявили пользователи в обновлении Windows 10. У людей из разных точек планеты система вообще не запускается, пишет сайт «Экономика сегодня».
    Серьезную ошибку обнаружили в обновлении Windows 10

    По информации специалистов, причина неполадок заключается в программе Check Disk. Из-за нее нередко происходит повреждение файловой системы ПК. В результате появляется «синий экран смерти». После этого компьютер не включается, информирует сайт «Свободная пресса».

    Ранее сообщалось, какие приложения и фоновые процессы могут замедлять работу гаджета. В их числе синхронизация фотографий, автоматическое обновление или обучение искусственного интеллекта. На Android замедлять работу системы могут приложения, предустановленные производителем в свои «оболочки», а также различные антивирусы, клинеры.

    На старых устройствах часто тормозят официальные клиенты соцсетей — Facebook, YouTube, Instagram. Вычислить мешающие работе смартфона приложения можно в разделе, который приводит статистику работы аккумулятора. Эксперт посоветовал не пользоваться встроенными браузерами и качать облегченные версии приложений.