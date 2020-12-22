Серьезную ошибку обнаружили в обновлении Windows 10

По информации специалистов, причина неполадок заключается в программе Check Disk. Из-за нее нередко происходит повреждение файловой системы ПК. В результате появляется «синий экран смерти». После этого компьютер не включается, информирует сайт «Свободная пресса».

Ранее сообщалось, какие приложения и фоновые процессы могут замедлять работу гаджета. В их числе синхронизация фотографий, автоматическое обновление или обучение искусственного интеллекта. На Android замедлять работу системы могут приложения, предустановленные производителем в свои «оболочки», а также различные антивирусы, клинеры.

На старых устройствах часто тормозят официальные клиенты соцсетей — Facebook, YouTube, Instagram. Вычислить мешающие работе смартфона приложения можно в разделе, который приводит статистику работы аккумулятора. Эксперт посоветовал не пользоваться встроенными браузерами и качать облегченные версии приложений.