Серьезную неисправность обнаружили у двигателей автомобилей Lada

Производитель уточняет, что у 1,6-литровых 16-клапанных силовых агрегатов выявили течь масла. Так, жидкость попадает на раскаленные детали моторного отсека. В итоге салоне машины появляется запах дыма.

В настоящий момент специалисты устраняют неисправность. Дилерам направили предписание, согласно которому нужно убрать с производства все бракованные моторы, сообщила газета «Известия».

Зимой нынешнего года «АвтоВАЗ» оповестил дилерские центры о важности проверки фиксации жгута проводов в приборной панели на моделях Lada Xray Cross.