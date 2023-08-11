Технологии 11 августа 2023, 08:36 Сенаторы выступили тестировщиками смартфонов на российской ОС «Аврора» «Известия»: Совет Федерации РФ получил на тестирование десятки смартфонов с ОС «Аврора» РИА «Новости»

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Российские сенаторы получили десятки смартфонов с отечественной операционной системой «Аврора» на замену импортным iPhone. Они проверят работу самих устройств и установленных на них приложений, сообщили «Известия».

Тестировщиками стали члены Совета Федерации, их помощники и некоторые сотрудники аппарата верхней палаты парламента. Им передали десятки смартфонов и планшетов, выпущенных несколькими отечественными производителями. Гаджеты дополнят те, которыми уже пользуются чиновники, и подготовят почву для отказа от работы на импортной электронике.

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«Говорить о первых итогах тестирования преждевременно — необходимо оценить их основные функции и провести тесты сопутствующих программных продуктов», — сказали в Совфеде.

На устройства установили операционную систему «Аврора». Ее разработали специалисты «Открытой мобильной платформы» компании «Ростелеком». Пресс-служба создателей софта подтвердила, что в последнее время переход от американских к отечественным системам в России ускорился.

ФСБ выяснила, что США вели разведку при помощи техники Apple. На iPhone устанавливали вредоносное программное обеспечение.