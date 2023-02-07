Технологии 07 февраля 2023, 10:02 Сенаторов США обеспокоил доступ программистов из России и КНДР к Facebook Reuters: сенаторы Рубио и Уорнер пожаловались на доступ разработчиков РФ к данным Facebook freepik

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Американские сенаторы демократ Марк Уорнер и республиканец Марко Рубио пожаловались на то, что программисты из Ирана, Китая, России и КНДР получили доступ к данным пользователей Facebook*. Они заподозрили их в шпионаже, рассказало агентство Reuters.

Политики отправили письмо генеральному директору компании Meta* и разработчику соцсети Марку Цукербергу. Будучи председателем и заместителем председателя специального комитета сената США по разведке Марк Уорнер и Марко Рубио обеспокоились тем, что разработчики из «стран повышенного риска» получили доступ к значительным объемам конфиденциальных пользовательских данных.

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На это указал внутренний отчет самого Facebook*. С сентября 2018 года почти 90 тысяч программистов в Китае и более 42 тысяч в России, тысячи в Иране и КНДР считывали данные профиля, фотографии и личные сообщения владельцев страниц. Сенаторы заподозрили, что эту информацию могли использовать для шпионажа.

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*Деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская.