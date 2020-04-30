30 апреля 2020, 17:08
Секретные документы ВСУ слили в сеть хакеры
Украинская хакерская группировка «Берегини» выложила в интернет секретный документ по управлению гражданско-военного сотрудничества генерального штаба вооруженных сил Украины. Об этом сообщило РИА ФАН.
Материалы появились на официальном сайте группировки, а также информация о деятельности этого управления, его личном составе, и скриншоты личных переписок сотрудников. Участницы группировки написали, что украинская армия — это «банда извращенцев и воров в военной форме».