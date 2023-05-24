Технологии 24 мая 2023, 11:50 Сегмент цифрового контента стал самым «пострадавшим» в Рунете в 2022 году Глава РАЭК Гребенников: сегмент медиа и развлечений в Рунете упал на 52% в 2022 году РИА «Новости»

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Объем сегмента медиа и развлечений, в том числе цифрового контента, оказался самым «пострадавшим» в Рунете по итогам 2022 года. Об этом сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников на открытии Российского интернет-форума.

«Этот сегмент просел наибольшим образом по сравнению с другими — мы наблюдаем падение 52% [к 2021 году] — и составил 73,6 миллиарда рублей», — уточнил Гребенников.

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Государство оказывает серьезную помощь в сегменте медиа и развлечений в качестве основного тренда и играет ключевую роль в поддержке этой сферы, добавил глава РАЭК. В России продолжают развиваться экосистемные сервисы, такие как «Яндекс.Музыка», «Кинопоиск» и другие, обратил внимание директор Российской ассоциации электронных коммуникаций. По его словам, подобные сервисы завоевывают рынок не только технологическими платформами, но и контентом, который там начинают публиковать.

«Но один из минусов, который мы видим в этом направлении — это, конечно, платежи пользователей за контент перешли в серую зону. Это не есть хорошо, потому что мы не понимаем, оседают ли эти деньги в России или попадают еще куда-то», — отметил Гребенников.

РАЭК спрогнозировала увеличение сегмента цифрового контента в 2023 году. По предположениям Российской ассоциации электронных коммуникаций, рост составит 7%.

Аналитики РАЭК также спрогнозировали рост капитализации Рунета. Он может составить около 29% по итогам текущего года.