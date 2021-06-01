Началось серийное производство президентских седанов Aurus

В Татарстане началась серийная сборка российских премиальных седанов Aurus Senat. Их будут производить в Особой экономической зоне «Алабуга». В проект было вложено около двух миллиардов рублей. До конца года планируется выпустить около 350 машин различных комплектаций.

Как сообщила газета «Известия», стоимость Aurus Senat в базовой версии составит 18 миллионов рублей. В первую серийную партию войдут машины только с высоким уровнем опционального исполнения по цене от 22 миллионов рублей. Представители бренда утверждают, что все автомобили уже раскуплены.

Президент России Владимир Путин выразил благодарность всем, кто принимал участие в проекте. Он подтвердил, что сам с удовольствием ездит на Aurus. По его словам, с учетом клиентоориентированности и при условии расширения модельного ряда серийность будет наращиваться до пяти тысяч машин в год.

«Одна из самых ожидаемых новинок — внедорожник Komendant. Все технологические процессы на заводе завязаны на единой IT-системе. Это живой пример интернет-сопровождения всех процессов на заводе начиная от приемки материалов до настройки агрегатов», — рассказал изданию Денис Мантуров.

Генеральный директор Aurus Адиль Ширинов сообщил «Известиям», что пока машины с тяжелой броней серийно производиться не будут. Есть возможность производить легкую и среднюю броню. Все зависит от запроса потребителя.

Сейчас ремонтируется историческое здание бывшего ЗиЛа, в которому будет размещен шоурум марки.

Операционный директор АГ «Авилон» Олег Шамба рассказал, что открытие планируется на июль 2021 года. Выдача первых заказанных машин запланирована на июль. Общий срок ожидания Aurus под заказ составит около четырех месяцев.

По мнению Владимира Путина, серийный выпуск Aurus усилит присутствие российских машин на международном рынке. Он рассчитывает на возможность наращивания экспорта высокотехнологичной продукции.