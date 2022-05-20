Сделка по продаже компании Twitter миллиардеру Илону Маску продвигается согласно плану, она не была приостановлена, как сообщалось ранее. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информацию сотрудников компании.

«Главный юрист и глава отдела политики Twitter Виджая Гадде (Vijaya Gadde) заявила работникам на общем собрании, что „нет такого понятия, как простановка сделки“… Она опровергла заявления Маска, сделанные на прошлой неделе, о том, что он приостанавливает сделку, пока не узнает больше о количестве ботов и спам-аккаунтов в социальной сети», — сообщило агентство.

Как отмечают сотрудники компании, сделка по продаже Twitter, стоимость которой составляет 44 миллиарда долларов, продвигается по намеченному плану. В частности, компания не станет пересматривать ранее согласованную цену в 54,2 доллара за акцию.

13 мая стало известно, что Маск решил приостановить сделку по покупке социальной сети Twitter. Он сообщил, что ожидает результатов проверки числа фейковых аккаунтов в соцсети. После этой новости акции компании подешевели на 9,67%, до 40,72 доллара за штуку. В этой связи Маск допустил возможность приобрести Twitter по цене ниже ранее заявленных 44 миллиардов долларов.