Сделанные через сервис «Амплифер» публикации пропали из Facebook. От этого пострадали крупные СМИ

Многие крупные СМИ и SMM-специалисты остались без публикаций в Facebook. Посты оказались скрыты из-за заморозки интеграции сервиса «Амплифер». В компании пообещали, что до или после выходных все снова заработает.

Интеграцию «Амплифера» заморозили в Facebook в ночь на 24 декабря. Это привело к тому, что многие посты, сделанные через этот сервис, исчезли из соцсети. С проблемой столкнулись такие издания, как «360», «Коммерсантъ» и «Ведомости».

В сервисе пояснили, что Facebook регулярно проводит проверки всех приложений на соблюдение норм. «Амплифер» 23 декабря отправил тестовую учетную запись, но доступ не увидели вовремя. В итоге приложение заморозили до проведения ручной проверки.

«Во время такой заморозки приложения весь контент, опубликованный с помощью приложения, скрыт. Во-первых, посты не удалили — они скрыты до завершения проверки, и [во-вторых,] стоит ожидать, что они вернутся автоматически», — сказали «360» в компании.

В «Амплифере» пообещали держать пользователей в курсе изменений. По словам представителей сервиса, все должно заработать до выходных или уже в понедельник.

«Что мы делаем, чтобы ускорить: проблема интеграции с Facebook не техническая и не на нашей стороне, поэтому, к сожалению, мы не можем сами взять и починить. Лучшее, что мы можем сделать, — привлечь внимание команды Facebook к проблеме. Мы уже обратились к ним по официальным и дружеским каналам — и в Штатах, и в Лондонский офис, и в России», — заявили в компании.

«Амплифер» является одним из самых популярных сервисов для отложенных публикаций в социальных сетях.