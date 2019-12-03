Сборку ракеты «Союз-2» и грузового корабля «Прогресс» завершили на Байконуре

«Ракету космического назначения в скором времени установят на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома», — сообщили в «Роскосмосе».

Роскосмос показал сборку «Союза-2». Видео Подробнее

Пуск запланировали на 6 декабря. Корабль отправится на Международную космическую станцию (МКС) с запасами топлива системы дозаправки, а также 1350 килограммами оборудования и грузов для жизнеобеспечения и работы экипажа.

Полет пройдет по трехсуточной схеме. Стыковку с орбитальной станцией запланировали на 9 декабря.

«Прогресс МС-13» должен стать третьим грузовым космическим судном, которое запустят к МКС в этом году.