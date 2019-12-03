Сборку ракеты «Союз-2» и грузового корабля «Прогресс» завершили на Байконуре
Ракеты-носителя «Союз-2» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» отправится на МКС 6 декабря. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Роскосмос».
«Ракету космического назначения в скором времени установят на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома», — сообщили в «Роскосмосе».
Роскосмос показал сборку «Союза-2». ВидеоПодробнее
Пуск запланировали на 6 декабря. Корабль отправится на Международную космическую станцию (МКС) с запасами топлива системы дозаправки, а также 1350 килограммами оборудования и грузов для жизнеобеспечения и работы экипажа.
Полет пройдет по трехсуточной схеме. Стыковку с орбитальной станцией запланировали на 9 декабря.
«Прогресс МС-13» должен стать третьим грузовым космическим судном, которое запустят к МКС в этом году.