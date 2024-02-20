Технологии 20 февраля 2024, 13:29 Сбой зоны домена .ru в конце января произошел без внешнего вмешательства Минцифры: сбой зоны домена .ru в конце января возник из-за технических проблем РИА «Новости»

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Причиной массового сбоя, произошедшего в конце января, были технические неисправности, не связанные с внешним вмешательством. Об этом РИА «Новости» заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.

Он рассказал о результатах расследования и отметил, что проблемы с зоной домена .ru носили исключительно технический характер.

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«Никаких следов внешнего вмешательства не обнаружено», — подчеркнул Шадаев.

Массовый сбой в работе доменной зоны зафиксировали 30 января. Специалисты устранили проблему через несколько часов после сообщений о неисправности. Минцифры связало сбой с неполадками с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Ведомство начало проводить расследование и пообещало огласить его результаты.

Главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с «360» усомнился в том, что проблемы с доменной зоной могли возникнуть из-за действий злоумышленников. По его мнению, причиной стал человеческий фактор или небольшая неполадка.