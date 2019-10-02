Сбой в работе Twitter произошел второй раз за неделю

Сервис коротких сообщений Twitter снова работает нестабильно. На соцсеть жалуются пользователи из США, Японии и некоторых европейских стран. У большинства из них возникли проблемы с веб-версией.

Сбой зафиксирован около 04:00 по московскому времени, уточнил портал Downdetector, который отслеживает активность интернет-ресурсов.

Некорректную работу сайта сейчас отмечают 58% пользователей. Еще 27% столкнулись с проблемами приложений Twitter для iPad и iPhone. Около 13% разлогинились и теперь не могут зайти в свой аккаунт.

Технические сбои также отмечены во Франции, Великобритании и России.

В комментариях некоторые пишут, что не могут загрузить видео через приложение для Android, Firefox или Explorer. Не дает соцсеть постить GIF-изображенияи любые медиафайлы.

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«Сайт не загружается ни в Chrome, ни в Firefox. Tweetdeck перенаправляет на мобильную версию, а оно не позволяет войти в систему», — жалуются в Сети.

Предыдущий сбой в Twitter произошел меньше недели назад — 28 сентября. У большинства пользователей возникла аналогичная сегодняшней проблема: зайти на сайт микроблога они не могли.