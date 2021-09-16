Пользователи пожаловались на масштабный сбой в работе TikTok

Нестабильность заметили в работе социальной сети TikTok. На сбои пожаловались пользователи из нескольких стран. Они начались вечером 16 сентября.

Неполадки зафиксировал сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее количество жалоб на работу соцсети поступило из США. Проблемы возникли у пользователей из Великобритании, Германии, Нидерландов и Канады. Сервис дал сбой во Франции, Италии, Ирландии и Польше.

Плохую работу приложения отметили 55% владельцев аккаунтов в TikTok. Еще 33% заявили, что у них возникли сложности с соединением сервера. У 12% не получалось оставить комментарии.

Накануне нестабильность наблюдали в работе Telegram.