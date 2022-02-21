Сбой в работе Telegram произошел по всему миру

Сбои произошли в работе мессенджера Telegram. О неполадках сообщили пользователи со всего мира, как показали данные сервиса Downdetector.

Первые репорты о неполадках в работе Telegram начали поступать от юзеров еще днем, сейчас количество жалоб приблизилось к 300.

Проблемы зафиксировали пользователи из России, в том числе проживающие в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, а также юзеры с Украины, из Белоруссии, Киргизии, Германии и ряда других стран.

Большинство российских пользователей (47%) сообщили о проблемах при подключении к серверу. У 28% юзеров не отправлялись сообщения. А у 25% перестало работать мобильное приложение.

Причины глобального сбоя неизвестны.

Такие неполадки периодически происходят в работе мессенджера. В прошлый раз Telegram сбоил в январе. Тогда мессенджер тоже плохо работал у пользователей в России, на Украине, во многих европейских странах.

В начале февраля крупный сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте». Одновременно с этим многие клиенты провайдера «Ростелеком» сообщили о проблемах с подключением к интернету.