Сбой в работе Steam и PSN произошел по всему миру

Пользователи по всему миру стали жаловаться на проблемы в работе Steam, PSN, Epic Games Store и некоторых других сервисов. Неполадки уже пытаются устранить.

Согласно данным сервиса DownDetector, сбои начались 22 июля, после 19:00 по московскому времени. Не смогли войти на сайт Steam 89% пользователей. Еще 11% людей столкнулись с проблемой входа в свой аккаунт. На неполадки в работе пожаловались жители России, Белоруссии, Польши, США и других стран.

Источник фото: downdetector.ru

Но сбой случился не только у Steam, так как проблемы начались еще и у Epic Games Store, PlayStation и ряда других сервисов.

«Steam упал», — заявил один из пользователей.

«Не только PSN упал, но Steam и EGS тоже», — добавил другой.

«Половина интернета упала (Steam, PSN и другие сайты)», — уточнили в Twitter.

Причиной мог послужить сбой в работе DNS-сервиса Akamai Edge. Разработчики сообщили, что уже приступили к устранению неполадок.

«Нам известно о возникающей проблеме со службой Edge DNS. Мы активно изучаем проблему», — написали на сайте сервиса.

В случае возникновения вопросов разработчики посоветовали пользователям обратиться в службу технической поддержки Akamai.